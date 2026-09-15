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Опит за грабеж на банкомати в банков клон е осъществен в столицата, в квартал "Овча купел", съобщи Нова телевизия.

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Неизвестни извършители са разбили стъкло на банката, за да проникнат в офиса, където са били инсталирани устройствата, уточни БТА, като се позова на информация от СДВР.

Банковият клон се намира на бул. "Монтевидео", а нападението е било извършено през нощта.

На мястото на опита за взлом са изпратени екипи на СДВР.

От полицията потвърдиха, че е установена намеса в два банкомата.

В процес на изясняване е дали от устройствата са откраднати пари и каква е евентуално липсващата сума.

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Полицията работи по изясняване на обстоятелствата около случая.

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