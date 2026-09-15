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Чуйте статията:
Опит за грабеж на банкомати в банков клон е осъществен в столицата, в квартал "Овча купел", съобщи Нова телевизия.
Неизвестни извършители са разбили стъкло на банката, за да проникнат в офиса, където са били инсталирани устройствата, уточни БТА, като се позова на информация от СДВР.
Банковият клон се намира на бул. "Монтевидео", а нападението е било извършено през нощта.
На мястото на опита за взлом са изпратени екипи на СДВР.
От полицията потвърдиха, че е установена намеса в два банкомата.
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В процес на изясняване е дали от устройствата са откраднати пари и каква е евентуално липсващата сума.
Полицията работи по изясняване на обстоятелствата около случая.
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.