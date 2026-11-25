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Психолог в Центъра за специализирана здравно-социална грижа в Кюстендил е скубал, ритал по тялото и влачил по земята дете с увреждания, а наложеното му дисциплинарно наказание е "забележка" - най-лекото, предвидено в Кодекса на труда.

Скандалният случай, станал на 24 октомври 2025 година, е разкрит при внезапна проверка от екипа на Националния превантивен механизъм (НПМ)* към омбудсмана, а националният обществен защитник Велислава Делчева е сезирала Районната прокуратура в Кюстендил да извърши спешна проверка. Дисциплинарното наказание на психолога е наложено на 1 декември 2025 г.

В доклада си омбудсманът е категоричен, че "подобно отношение от страна на държавни институции към деца с увреждания може да се квалифицира като жестоко, нечовешко и унизително по смисъла на Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание".

При проверката не е установено дали директорът на Центъра за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания в Благоевград е уведомил за насилието Държавната агенция за закрила на детето и отдел "Закрила на детето" към Дирекция "Социално подпомагане" в Кюстендил. Не са предприети и адекватни последващи действия за овладяване на напрежението и подкрепа на децата и служителите.

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Провереният център е първата по рода си интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа за деца с поведенчески проблеми и решения на ТЕЛК. В него са настанени осем деца, с което капацитетът му е изцяло запълнен.

Проверката на омбудсмана установява сериозни проблеми и с управлението и кадровото обезпечаване на услугата. От предвидените с постановление на Министерския съвет 40 щатни бройки са разкрити 39. Вакантни са позициите за детски психиатър, старша медицинска сестра, медицинска сестра, психолог и педагог.

Само за около година в центъра са сменени петима психолози. Част от назначените специалисти нямат необходимия опит за работа с деца с психиатрични заболявания и поведенчески проблеми. Екипът на НПМ определя психосоциалния климат в центъра като "изключително лош", което пряко влияе върху здравето и поведението на децата.

Омбудсманът подчертава, че работата с тези деца изисква висока професионална компетентност, опит и надграждащо обучение. Необходими са регулярни практически обучения за превенция и овладяване на агресивно поведение, деескалация на кризисни ситуации, работа с деца с травматичен опит и защита на техните права и най-добър интерес.

Снимка: Омбудсман на Република България

Установени са и пропуски в материалната база и сигурността на центъра. Необходими са ремонт заради теч, укрепване на оградата, осигуряване на жива охрана и служебен автомобил. В нарушение на нормативните изисквания на децата не се предоставят средства за джобни разходи.

Снимка: Омбудсман на Република България

Освен за спешна прокурорска проверка по случая с физическото насилие над детето Велислава Делчева настоява пред Министерството на здравеопазването за комплексна проверка на дейността на центровете в Благоевград и Кюстендил, включително на работата на директора и процедурите за подбор на персонал. Омбудсманът иска да бъде установено и дали компетентните органи са били уведомени за насилието от 24 октомври 2025 г.

Снимка: Омбудсман на Република България

Делчева препоръчва още спешно обучение на служителите, извършване на необходимите ремонти, подобряване на сигурността, осигуряване на служебен автомобил и предоставяне на джобни средства на децата.

Омбудсманът настоява за комплексни проверки на дейността на двата центъра (Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания - гр. Благоевград и Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високорисково поведение и потребност от здравни грижи - гр. Кюстендил) и от Държавната агенция за закрила на детето и Агенцията за качеството на социалните услуги.

Снимка: Омбудсман на Република България

* Националният превантивен механизъм (НПМ) е специализирана дирекция към омбудсмана, която следи, проверява и оценява спазването на правата на човека в затвори, арести, домове за медико-социални грижи за деца, центрове за настаняване от семеен тип за деца и лица, психиатрични заведения, домове за възрастни с увреждания, психични разстройства и деменция, центрове за мигранти и бежанци и др.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.