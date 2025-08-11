Служителка на БДЖ е била бита във влакова композиция в района на Перник, съобщиха от Областната дирекция на МВР в миньорския град.

Инцидентът е станал на вчера около 7,20 ч.

Мъж на видима възраст около 30 години е нанесъл побой на 58-годишна служителка на БДЖ, удряйки я с ръце в областта на главата. Жената е с леки наранявания без опасност за живота. По-късно е установено, че извършителя на деянието е 30-годишен перничанин, който води скитнически начин на живот и има психични проблеми.

Нападателят е настанен в отделението по психиатрия в пернишката болница за лечение. Образувано е досъдебно производство и работата продължава.

