Иззети са газов пистолет и телефонът на един от извършителите, заяви директорът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков

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Разпоредена е проверка на действията на патрула, отзовал се на първия сигнал, свързан със случая с блудство над непълнолетно момиче в София, съобщи директорът на Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) главен комисар Николай Пелтеков пред журналисти.

По думите му първоначалният сигнал е бил за силен шум. Проверката е дали служителите са изпълнили служебните си задължения в пълнота, дали са ги неглижирали или някой от тях не ги е изпълнил, обясни той.

По думите му след детска дискотека в апартамент, който е обект на проверката, отиват общо четири момичета и девет момчета. Едно от момичетата в апартамента е дъщеря на собственичката на жилището.

"Към момента данните сочат за блудство. Видеоматериалите, които имаме към момента, сочат само за едното момиче. Допълнителни записи, които имаме и след като ни се възложи да ги прегледаме, ще се разбере дали и други момичета, които са присъствали в апартамента, са пострадали", каза директорът на СДВР Николай Пелтеков.

По думите му при позвъняването от патрулния екип вратата е отворена от момичето и от пълнолетно момче. Служителите са ги проверили и предупредили да не нарушават обществения ред, след което работата по сигнала е приключила.

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"Няма да толерирам неглижиране или формално изпълнение на служебните задължения от който и да е служител на СДВР", подчерта комисар Пелтеков.

За блудствените действия с 15-годишното момиче бяха задържани четирима младежи - трима непълнолетни - на 14, 15 и 16 години, и един пълнолетен. В събота Софийският районен съд остави за постоянно в ареста тримата непълнолетни тийнейджъри.

"Тримата непълнолетни към настоящия момент изтърпяват наложените им мерки за неотклонение "задържане под стража". По отношение на пълнолетния задържан действията се извършват от следователя, на когото е възложено разследването", уточни директорът на СДВР.

По думите на комисар Пелтеков вече е иззет и газовият пистолет, който се вижда на разпространените в социалните мрежи видеоклипове от нощта на купона.

"Установихме и мобилния телефон на един от извършителите, който след това е бил заложен в заложна къща", добави той.

По повод информацията за евентуална трета пострадала ученичка директорът на СДВР посочи, че всички данни се проверяват в хода на разследването. По думите му в хода на работата със свидетели, предоставили информация по случая, са установени и други факти, които са предмет на проверка.

"Установихме още случаи на посегателство, като изключваме случая със стрелбата с газов пистолет. По него извършителят е установен, задържан и материалите са докладвани на следствието. Другият случай е от 21 септември - за посегателство над друго момиче", заяви Николай Пелтеков.

Снимка: БТА

Главен инспектор Стефан Попов, който е началник сектор "Детска престъпност и криминален контингент" в СДВР обясни от своя страна, че от задържаните лица - един от тях има криминална регистрация.

"По отношение на него още през август е било направено предложение за настаняване във възпитателно училище-интернат, но производството не е приключило. Другите двама непълнолетни нямат криминални прояви", заяви той.

От събраните до момента данни е установено, че участниците във видеоклиповет са употребили значително количество алкохол. "Към момента не разполагаме с доказателства за употреба на наркотични вещества или за поставяне на такива в напитките", добави директорът на СДВР.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.