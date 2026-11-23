32-годишният обвиняем е арестуван за 20 дни по решение на съда в Йерусалим

546 Снимка: Израелската полиция

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Временно изпълняващият функциите главен прокурор Магдалена Лазарова е изпратила на 18 ноември молба до министъра на правосъдието на Израел за екстрадиция на 32-годишния Шамил Левиев във връзка с разследването на убийството на метростанция "Жолио Кюри" в София на 83-годишния доц. Андрей Атанасов, стана ясно от съобщение на прокуратурата. Като причина за престъплението израелски медии посочиха желание на обвиняемия да получи имот срещу гледането на сестрата на доцента, който също е имал израелско гражданство.

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Досъдебното производство беше образувано на 15 октомври за това, че в същия ден около 13:00 ч., в асансьорна кабина на метростанция "Жолио Кюри" в София ученият от Биологическия факултет на СУ е бил умишлено умъртвен, като убийството е извършено по особено мъчителен начин и с особена жестокост.

Извършителят му е нанесъл множество удари в областта на главата, с което му е причинил несъвместима с живота тежка черепно-мозъчна травма, остра кръвозагуба и вдишване на кръв.

Два дни по-късно обвинение за убийството беше повдигнато на израелския гражданин, но местонахождението му към онзи момент не бе установено и обвинението му е предявено на назначения му служебен защитник. Така на 17 октомври мъжът бе обявен за издирване по линия на Интерпол с червен бюлетин. Изпратена бе и молба за правна помощ до израелските власти.

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От прокуратурата отбелязват, че на 13 ноември от Интерпол Израел са съобщили, че мъжът е установен и арестуван от полицията в Аялон, след дадено разрешение от Международния отдел към Министерство на правосъдието в Израел.

На 13 ноември Интерпол в Йерусалим съобщи, че израелският гражданин е установен и арестуван от полицията в Аялон, след дадено разрешение за арест от Международния отдел към Министерство на правосъдието в Израел. Два дни след това по решение на Окръжния съд в Йерусалим обвиняемият е задържан за срок от 20 дни. За задържането му потвърди и шефът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков.

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