Семейството се самоуби на същото място, където синът им е бил изхвърлен след жесток побой с реална опасност за живота му и дълги месеци възстановяване след това, твърди местната жителка Дарина Николова

Четири се оказаха жертвите на шокиращата драма край Сливница. Преди да отнеме животите на цялото си семейство - своя, на съпругата си и на тежко болния им син Велислав, 53-годишният Георги Димитров прострелял в главата и жена на име Десислава, която смятали за виновна за състоянието на 26-годишния си син и бедите, струпали се над фамилията им.

Това става ясно от публикация на близък на простреляната - Христо Миленов, в групата "Сливница" във "Фейсбук".

"Днес аз не съм Велислав, не съм и майка му, нито баща му, аз съм ЧОВЕКЪТ от другия край на пистолета им, аз съм Десислава, обичаща майка, любяща съпруга, любима сестра, обожавана леля, жена с невероятна воля за живот, жена, застреляна в главата без капка състрадание, жена, оставена 2 часа с огнестрелна рана да лежи вкъщи, жена, прехвърляна от болница в болница, понеже били затрупани и явно сметнали, че куршумът в мозъка може да изчака по-спокоен ден. Снощи до късно Деска беше в операционната, докторите направиха каквото им е по силите, за което благодаря, куршумът е изваден, но има огромни поражения - оттук натам всичко зависи от нея. Аз съм този човек, който смята за неправилно това, че те са решили да сложат край на живота си да завлекат със себе си прекрасната ни Деска, стискам палци и се моля за нея!!!", пише Миленов на 20 септември в социалната мрежа.

От коментарите под статуса му и медийни публикации става ясно, че 26-годишният син на семейство Димитрови е страдал от последен стадий на рак на стомаха. Според семейството му, той отключил страшната болест, след като бил набеден от Десислава, че й е откраднал скъп климатик. Впоследствие се оказало, че Велислав не е виновен, но преди това е бил пребит, лежал е в болница, а малко по-късно развива онкологична болест.

Велислав Димитров - синът на погубеното семейство Снимка: Фейсбук профил на Велислав Димитров

"Това е жената, която доколкото съм запозната, семейството има неразрешен спор в миналото. И тази стара история ако полицията беше се заела да разреши навреме, а не да се стига до саморазправи, то нямаше да гледаме филма "Време за убиване" на живо. Жалко за хората! Жалко, че това са видели като единствен изход! Срутващо е!", коментира Дарина Рангелова-Николова. А Велислав Николов и отвръща: "Никой няма право да отнема човешки живот!!! Но! Но! Но!... След историята от преди години "адаша" (Бог да го прости) отключи болест благодарение на въпросната г-жа. Вследствие на това сега той е мъртъв. Верижната реакция я разбрахме всички - и майка му, и баща му са мъртви. Дано се оправи тази госпожа, но Господ си знае работата".

Местните продължават да разплитат драмата, която явно има дълга предистория:

"Грозното е, когато някой плаща за да пребият напълно невинен човек, защото видиш ли решава, че му е откраднал климатикът. Последствията са видими за всички. Една безобразна постъпка, много разбити съдби", коментира жена с ник Bella Aes.

"Семейството се самоуби на същото място, където синът им е бил изхвърлен след жесток побой с реална опасност за живота му и дълги месеци възстановяване след това. Всяка монета има две страни... Отново казвам, че съжалявам много за двете семейства и за така развилите се обстоятелства, които доведоха до тази трагедия! Дано се върне при дъщеря си!", допълва Дарина Рангелова-Николова.

Трагедията се разигра на 18 септември, когато телата на мъж, жена и млад мъж бяха открити в лек автомобил в нива между селата Гълъбовци и Деянова воденица край Сливница.

Преди да умрат, те оставили прощално видео, което са изпратили до свои близки, съобщиха от МВР.

На сутринта в полицията е постъпил сигнал от роднини на семейството. Те са предоставили видеозаписа, в който тримата обявяват намерението си да сложат край на живота си. Това е предизвикало незабавни издирвателни действия, при които е посетен домът им и са обходени местности около Сливница, довело до откриването на автомобила.

Установена е и самоличността на починалите - мъж на 53 години, съпругата му, също на 53 години, и техният 26-годишен син.

При огледа е потвърдено, че и тримата са с огнестрелни рани. В колата е намерено и оръжието, с което се предполага, че е извършено деянието.

Работата по изясняване на всички обстоятелства около инцидента продължава под надзора на прокуратурата.

