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Полицейска операция се провежда в Кочериново след инцидент с полицейски екип на Районното управление в Рила през изминалата нощ, съобщиха от полицията в Кюстендил, предава БТА.
По първоначална информация полицейски патрул е бил изпратен след сигнал за силна музика в един от кварталите на града.
Впоследствие ситуацията ескалирала, а при възникналото напрежение били нанесени материални щети по патрулния автомобил. Инцидентът е станал след полунощ.
Днес в района се извършват процесуално-следствени действия, включително огледи и претърсвания. Петима души са задържани във връзка със случая.
Денят в няколко минути
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Работата на място продължава, като е уведомена и прокуратурата, допълниха от Областната дирекция на МВР.
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.