Полицията във Варна разследва сигнал за заплаха срещу сестрата на кмета на града Благомир Коцев - Биляна Коцева, съобщи БНР.

Посланието гласи: "Останете живи заради близките си".

То е било написано върху кутии с пури, оставени в семейния ресторант на Коцеви от малолетно момче, което в момента се издирва от органите на реда.

Образувано е досъдебно производство за закана за убийство.

Благомир Коцев с писмо от ареста: Нека ме отстранят от кметския пост, сам няма да напусна
Благомир Коцев с писмо от ареста: Нека ме отстранят от кметския пост, сам няма да напусна

Благомир Коцев е в ареста, след като беше задържан при акция на Антикорупционната комисия на 8 юли. Повдигнато му е обвинение за участие в организирана престъпна група за искане на подкуп при обществени поръчки.

На 24 септември Софийският Апелативен съд отказа да го пусне и го остави за постоянно зад решетките.

В писмо от ареста Коцев призова прокуратурата да го отстрани от поста му, след като е оставен зад решетките с основния мотив, че като кмет на Варна може да повлияе на разследването. "Заявих, че до края на октомври, когато изтича отпускът ми, нямам намерение или желание да се връщам в Общината, така че КПК може спокойно да си разследва", написа Коцев, който поиска само да отиде при семейството си.

През уикенда задържаният по твърдения за корупция кмет беше избран за член на националното ръководство на "Продължаваме промяната". За партията му няма съмнение, че неговият арест е политическа репресия.

