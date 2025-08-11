Нерегламентиран транспорт на дребни преживни животни е установен в Пловдивска област, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив.

Около 16:00 часа днес, на пътя между селата Скутаре и Малък Чардак, е спрян за проверка товарен автомобил, в който се превозвали нелегални животни - 60 кози без маркировка за произход.

Преживните животни били без ушни идентификатори.

Заради въведените временни ограничителни мерки за предотвратяване на разпространението на шарка по овцете и козите на територията на страната, служителите сигнализирали незабавно и Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ)-Пловдив. 

След направена справка от страна на поделението на БАБХ в района, на представените от 65-годишния водач и неговия 29-годишен спътник документи е установено, че за конкретните животни не е издавано ветеринарномедицинско свидетелство за транспорт, предаде БТА.

Констатираните нарушения представляват нерегламентиран транспорт на немаркирани дребни преживни животни с неизвестен произход, заради което на водача е съставен акт.

За случая е уведомена Районна прокуратура - Пловдив, под чието наблюдение действията продължават.

От началото на въведените ограничителни мерки на територията на областта е предприет засилен полицейски контрол. От служителите на реда до момента са извършени проверки на над 4012 моторни превозни средства и 4028 лица.

Към 8 август в Пловдивска област са констатирани 102 огнища на заболяването шарка по овцете и козите. Ситуацията е динамична, остават в сила въведените мерки за ограничаване разпространението на заболяването, които от 5 август са удължени с 21 дни.

До момента са евтаназирани 10 000 животни.

