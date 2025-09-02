Главният секретар на МВР разпореди допълнителни мерки за сигурност в общината и за противодействие на престъпленията с наркотици

2046 Кадри в колаж: YouTube/БТА

Близки на починалия в Ботевград 31-годишен мъж, след употреба на дрога с фентанил по техни думи, разпространиха видео до медиите, на което твърдят, че се вижда как соченият от тях за наркодилър Поро продава дрога от прозореца на дома си.

На кадрите е записано как непознати лица отиват под балкона на мъжа, изчакват, а после той им подава нещо, след което мъжът и жената си отиват. Не е ясно обаче кога са заснети кадрите, които бяха излъчени и по националните телевизии.

Полицията все още издирва наркодилъра. Няма и задържани след снощните вълнения.

Смъртта на наркозависимия Румен предизвика напрежение в Ботевград в понеделник вечерта и гневната реакция на съгражданите на починалия, когато тълпа от поне 300 души нахлу в дома на дилъра в Трудовец и след като не го откри, го потроши.

После гневното множество пое към други адреси на наркоразпространители в Ботевград. Полиция и жандармерия беше насочена към мястото на напрежението, за да опази обществения ред и да предотврати саморазправа.

"Ако намеря дилъра, ще го убия", закани се по Нова телевизия бащата на починалия.

Междувременно главният секретар на МВР Мирослав Рашков разпореди с днешна дата допълнителни мерки за сигурност и за противодействие на престъпленията с наркотични вещества на територията на общината, съобщиха от МВР. Поводът е възникналото вчера напрежение сред жители на ромската общност и във връзка със смъртта на наркозависим мъж, който официално се води, че е издъхнал от инфаркт.

Ще бъде извършван още по-активен контрол на сборища и профилактика на лица от криминалния контингент. Засилена ще е дейността по придобиване и обработване на информация за лица, разпространяващи наркотични и упойващи вещества. Обект на завишен контрол ще бъдат питейните заведения, търговските обекти и районите около учебните заведения.

С оглед недопускане извършването на груби нарушения на обществения ред ще бъде осигурено засилено полицейско присъствие в района, включително от екипи на Дирекция "Жандармерия". Стриктен контрол ще се извършва на моторните превозни средства за установяване на водачи, управляващи след употреба на наркотични вещества и алкохол, уточняват от вътрешното ведомство.

По-рано днес кметът на Ботевград Иван Гавалюгов се срещна с граждани във връзка с наркоразпространението и смъртта на младия мъж.

"Ще настояваме и ще медиаторстваме тези проблеми, които споделят от ромската общност, да бъдат добре описани и структурирани, и адресирани към институциите от името на Общината, и ще настояваме за резултат от подадените сигнали", каза пред медиите кметът.

"Хората трябва да останат с усещането, че държавата и институциите работят и ако има нарушители, те да бъдат санкционирани по съответния ред и да има ефективни мерки спрямо тях", добави Гавалюгов.

