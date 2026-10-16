83-годишният доцент Андрей Атанасов е работил дълги години в Биологическия факултет на СУ

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Бивш преподавател в Софийския университет "Св. Климент Охридски" е убитият в асансьор на станция на метрото в квартал "Изток" в София вчера, съобщи бТВ, позовавайки се на свои източници.

83-годишният доцент Андрей Атанасов е преподавал дълги години в Биологическия факултет.

По непотвърдена информация в основата на убийството стои личен мотив. Иззети са записи от видеокамери в района на престъплението.

Мъжът почина след тежък побой в асансьор на метростанция "Жолио-Кюри". Все още няма задържан, образувано е досъдебно производство.

Той е намерен в много тежко състояние и в кома, с множество наранявания. Откаран е в болница, където по-късно е починал.

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"Метрото е безопасно - няма инциденти, свързани с безопасността. Инциденти, които се свързват с довеждаща инфраструктура, са проблем на начина, по който се развива и сега нашето общество. Радваме се, че граждани са сигнализирали и са повикали наши служители", каза пред бТВ Николай Найденов, изпълнителен директор на "Метрополитен".

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