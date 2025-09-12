51-годишен мъж нападна с пистолет и щанга екипи на Спешна помощ до МБАЛ Бургас. Екшънът се е разиграл около 11.30 часа в петък в жк. "Зорница". Двама шофьори на линейки са леко пострадали, но силно стресирани от инцидента.

Екшънът се е разиграл пред очите на десетки минувачи и търговци на съседни павилиони.

Мъжът е нападнал двамата водачи на линейки, които се придвижвали по-бавно в района на Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) - Бургас поради извършвани ремонти. Тъй като не е можел да премине, мъжът излязъл от автомобила си и извадил метална тръба, с която започнал да удря линейките. След това се качил в автомобила си и с няколко маневри продължил да блъска спешните автомобили със своята кола. Малко след това извадил газов пистолет и го насочил към шофьорите на линейките, съобщиха от полицията. Направил е опит да избяга, но е бил задържан в близост до болницата, уточниха още от ОД на МВР - Бургас. 

Младеж нападна медици и повреди линейка в София
Виж още Младеж нападна медици и повреди линейка в София

Пред журналисти шофьорът на едната линейка - Климентин Милчев, разказа какво се е случило. Връщахме се от адрес и видяхме колегата, който беше спрял за вода. Доближих линейката до другата, за да му предам нещо, свързано с работата ни, нямаше и 2-3 секунди. В този момент зад втората линейка спря един автомобил, който започна да свири и да крещи, обясни Милчев. Той добави, че е доближил управляваната от него линейка до лекия автомобил, за да попита водача защо свири. Той започна да обижда и да псува, извади една тръба отвътре и започна да блъска по линейката, разказа Милчев. Според него мъжът е бил в неадекватно състояние, със зачервени очи.

Водачът започнал да блъска със своя автомобил двете линейки. Намесили са се очевидци, които опитали да извадят ключа от колата му, разказа Милчев. Той допълни, че шофьорът на лекия автомобил бръкнал в чантичката си и извадил пистолет, който заредил и насочил към хората, отправил и заплахи, че ще ги застреля. Шофьорът на линейката добави, че едно момче се е опитало да измъкне пистолета от ръцете на водача, но е паднало назад, а колата е минала през крака му. В резултат на това младежът е бил откаран в шокова зала.

Шофьорът на линейката също е бил прегледан в болницата, тъй като при сблъсъкът е пострадал пръстът му.

Очевидец на инцидента разказа, че също е бил заплашван от агресивния мъж.

"Каза ми, че ще ме убие, просто ще ме приключи. Държеше пистолет срещу мен и го размахваше. Какво можех да направя", каза Атанас Г. пред "Флагман".

На място е извършен оглед от полицията.

Нападателят е 51-годишния Светлин С., който живее в района на инцидента.

