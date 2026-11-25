Петима тийнейджъри са в ареста след масов бой край гимназия в Пловдив
Повод за сбиването била предишна вражда между двама от участниците
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Петима непълнолетни на 15 и 16 години са задържани за хулиганска проява след сбиване между две групи тийнейджъри в Пловдив, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града под тепетата.
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Сигналът за физическата саморазправа пред заведение за бързо хранене в близост до Професионалната гимназия по дървообрабоване на ул. "Гладстон" е получен на телефон 112 около 10:40 часа днес, като при инцидента няма сериозно пострадали.
По данни на органите на реда групата от петима младежи е влязла в конфликт с други шест момчета на същата възраст.
След бързи оперативни действия служители на Второ районно управление са установили самоличността на всички участници в сблъсъка.
В хода на проверката е изяснено, че повод за инцидента е предишна вражда между двама от участниците, като разследващите уточняват, че няма данни спречкването да е свързано с футболни пристрастия.
По случая е образувано досъдебно производство по чл. 325, ал. 1 от Наказателния кодекс за хулиганство под надзора на Районната прокуратура в Пловдив.
В началото на септември над 10 тийнейджъри удряха с юмруци и гориха със запалка свой връстник при свада между две групи непълнолетни в Пловдив.
През август пък 37-годишният Георги Кузев беше пребит до смърт на Младежкия хълм. Побоят е бил извършен с особена жестокост и е продължил повече от час, сочи разследването. Петима младежи, сред които и непълнолетен, са с повдигнати обвинения. Съдът ги остави в ареста.