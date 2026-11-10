Петима души, сред които дете, са в болница след бой в сливенско село
Полицейски екипи са в Тополчане и работят по случая за изясняване на обстоятелствата, довели до инцидента
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Петима души, сред които и едно дете, са приети за лечение в Многопрофилната болница за активно лечение "Д-р Иван Селимински" в Сливен след конфликт между група в село Тополчане, съобщиха за БТА от полицията в областния град.
Сигналът за възникналия конфликт е получен в късния следобед днес.
Екипи на Районното управление на МВР – Сливен работят по случая за изясняване на обстоятелствата, довели до инцидента. Извършват се разпити и процесуално-следствени действия, уточняват от полицията.
На 19 октомври полицията в Лом задържа седем лица след масово сбиване и стрелба с въздушна пушка в квартал "Момин брод". Груповият конфликт е бил предизвикан от дългогодишна вражда между две местни фамилии. При сблъсъка е ранен 29-годишен мъж, в чиято рана под коляното е открита сачма от въздушна пушка.
През септември мъж почина след масово сбиване и намушкване с нож в Сунгурларе. По първоначална информация конфликтът е възникнал между две фамилии. След спор напрежението ескалирало и се е стигнало до физическа саморазправа, при която са били използвани и ножове.
През юли масов бой между две групи братя в Средец завърши с четирима ранени и двама задържани, съобщиха тогава от бургаската полиция. Четирима души бяха приети в болница, като най-тежко пострадал е 45-годишен мъж с множество счупени ребра и перфорация на белия дроб.