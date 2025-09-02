Задържан е 68-годишен мъж, стрелял с газов пистолет по входна врата на свой съсед в столицата. Софийска районна прокуратура повдигна обвинение на стрелеца за извършени хулигански действия.

Екшънът се е разиграл на 31 август около 16,30 часа на междуетажната площадка в блок в ж.к. "Левски-Г", когато обвиняемият произвел два изстрела с газ-сигнален пистолет. Деянието се отличава с изключителен дързост - осъществено е на публично място, в присъствието на други граждани, в светлата част на денонощието, съобщиха от прокуратурата.

От полицията уточняват, че в подадения сигнал за инцидента в Пето РУ се съобщава, че мъж, който стреля с газов пистолет по вратата на съседен апартамент, псува и ругае. Незабавно към адреса са насочени екипи на Пето РУ. Живеещите в блока обяснили, че техен съсед от петия етаж започнал да блъска по входната им врата, но след като му отворили видели, че държи пистолет и бързо затворили. После се чули "гърмежи" от етажната площадка.

Служителите установили гилзи от пистолет на мозайката в общото пространство на междуетажната площадка. След това полицаите потърсили контакт със стрелеца в обитавания от него апартамент. 68-годишния мъж е установен в жилището си и задържан, иззет е и газов пистолет.

Оръжието не е регистрирано по надлежния ред. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 325 от НК. Материалите са докладвани в Софийска районна прокуратура и на задържания е наложена мярка задържане за срок до 72 часа.

Предстои да бъде поискано от Софийски районен съд на обвиняемия да бъде наложена мярка за неотклонение "задържане под стража".

През последния месец зачестиха случаите на пострадали в междусъседски войни. 

Миналата седмица мъж на 43 години бе убит от съседа си в русенското село Тръстеник след голям запой.

Преди дни  съседи и в Сандански  се сбиха жестово заради навес единият се бори за живота си.

По-рано известен добрички фотограф и фоторепортер издъхна в болница, след като съседи го нападнаха и пребиха пред дома му в Генерал Тошево заради направена забележка за силен шум.  

