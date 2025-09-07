11292 Снимка: Христо Стефанов за БТА

По последни данни, след като днес започна регистрирането на средна скорост на определени отсечки по пътищата, са засечени 900 нарушители. Средната интензивност е четирима нарушители на минута, съобщи пред bTV директорът на Националното тол управление проф. Олег Асенов.

Прилагането на секционен контрол за измерване на средната скорост на движение по определени участъци от републиканската пътна мрежа започва от 00:00 ч. днес, 7 септември, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Той добави, че има край отбивката за Ихтиман е засечен шофьор със средна скорост от 222 км/ч. За това нарушение законът предвижда глоба от 850 лв.

Най-много нарушители тази нощ е имало по отсечката Долни Дъбник – Телиш.

"Ние често говорим за тази отсечка, тази нощ имаме 193 нарушители", каза проф. Асенов.

В тъмната част на денонощието нарушенията са повече от два пъти в сравнение със светлата част на денонощието, сочат още данните.

"Ако за средна скорост в тестовите периоди регистрирахме между 1% и 0,8%, на базата на данните в момента са 2,3% за тази нощ", обясни директорът на Националното тол управление.

"От 582-ма нарушители имаме 64 тежкотоварни камиона, които са с превишена скорост, като най-високата скорост, отчетена за камион, е 162 км/ч на АМ "Тракия". Ограничението за тировете е 90 км/ч", посочи той.

По думите на Олег Асенов средната скорост е по-скоро превантивна мярка. "Тя е модел за формиране на нов тип отговорност във водачите. В съседните държави като Сърбия и Турция виждаме, че тя действа много ефективно върху пътния травматизъм", добави шефът на Националното тол управление.

По думите му всяка катастрофа и събитие на пътя е резултат от действия на различни видове рискови фактори и плътността на трафика е един от тях.

"Още следващата седмица ще добавим още четири отсечки, като имаме амбицията до края на годината да покрием 1200 км", допълни проф. Асенов.

Новите правила в Закона за движението по пътищата, засягащи водачите на моторни превозни средства, на електрически средства за придвижване, пешеходци и велосипедисти, бяха гласувани от парламента и обнародвани в Държавен вестник от 5 август 2025 г.

Чрез камери в началото и в края на всеки участък ще се отчита времето, за което едно превозно средство изминава разстоянието, и се изчислява средната му скорост. Ако тя е по-висока от максимално допустимата според Закона за движението по пътищата, ще се регистрира и данните ще се предоставят от Националното тол управление (НТУ) на Министерството на вътрешните работи (МВР), което ще налага съответните санкции. НТУ и МВР работят съвместно за прилагането на ефективен контрол в подкрепа на пътната безопасност.

Всички сертифицирани до 5 септември отсечки са: магистрала "Тракия": Вакарел - Ихтиман; Ихтиман - Вакарел; Цалапица - Радиново; Радиново - Цалапица, магистрала "Струма": Сандански - Дамяница; Дамяница - Сандански; Българчево - Покровник; Покровник - Българчево, магистрала "Хемус": Девня - Игнатиево; Игнатиево - Девня; Белокопитово - Каспичан; Каспичан - Белокопитово, Северна коростна тангента: Илиянци - Чепинци; Чепинци - Илиянци, републиканските пътища: Слатино - Кочериново; Кочериново - Слатино; Струйно - Шумен; Шумен - Струйно; Долни Дъбник - Телиш; Телиш - Долни Дъбник; Български извор - Сопот; Сопот - Български извор.

