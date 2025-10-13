Двама непълнолетни и възрастен мъж, обявени за издирване, са открити в апартамент в София, съобщиха от МВР.

До установяването им се стига след съвместни действия на служители от секторите "Детска престъпност" и "Издирване" на Главна дирекция "Национална полиция", както и на Областната дирекция (ОД) на МВР-Пловдив и столичната полиция.

Мъжът е издирван във връзка с досъдебно производство. Двамата непълнолетни - момче на 15 години, обявено за издирване с мярка "задържане", и 17-годишно момиче, което е било обявено за издирване като безследно изчезнало, са настанени в Дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни.

При друг случай от преди дни служители на сектор "Противодействие на криминалната престъпност" са задържали мъж, обявен за издирване в шенгенската информационна система, в изпълнение на Европейска заповед за арест, по искане на властите в Германия, припомня БТА.

