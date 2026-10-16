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Мъж на 21-години е обвинен за убийството на свой връстник, чието тяло е било открито във водите на река Харманлийска на 15 октомври тази година. Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа по повдигнато от Окръжната прокуратура в Хасково обвинение, съобщиха от държавното обвинение.

По данни на пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково разследването е започнало след подаден на 13 октомври сигнал за изчезването на 21-годишен мъж от село Черногорово, който живеел във вилната зона на Харманли.

В хода на оперативните действия полицаите установили, че ден преди изчезналият да бъде обявен за общодържавно издирване, той е бил забелязан в компанията на обвиняемия. Двамата се разхождали в района на комплекс "Приказките" край града.

По данни на разследването впоследствие обвиняемият се прибрал сам и направил опит да продаде мобилния телефон на изчезналия мъж.

На 15 октомври, след мащабни издирвателни действия и претърсване на района, тялото на издирвания мъж било открито във водите на река Харманлийска с вързани на гърба ръце. По данни от съдебния лекар, преди да бъде хвърлен в реката, мъжът е бил душен.

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В акцията са участвали служители на Областната дирекция на МВР - Хасково, Главна дирекция "Национална полиция" - София, както и водолази и пожарникари.

Предстои Окръжната прокуратура в Хасково да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо обвиняемия.

Работата на службите продължава и по друго повдигнато обвинение за убийство в региона на Хасково. Вчера Окръжният съд остави в ареста 32-годишна жена и 14-годишния ѝ син, обвинени за умишлено убийство на 67-годишен мъж в Димитровград на 12 срещу 13 октомври тази година.

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