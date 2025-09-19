Труп на 46-годишен мъж е бил открит в столичния квартал "Борово". По информация на "24 часа" тялото било нанизано на парапет, като след бързата реакция на криминалистите от СДВР и колегите им от Шесто районно управление вече има и двама задържани за предполагаемо убийство.

Трупът е открит на 18 септември. По първоначални данни става дума за битов конфликт, като според медиата по време на скандала в окото на мъжа е бил забит остър предмет.

Тялото било нанизано на парапет, а разследващите проверяват дали мъжът сам е паднал, или е бил бутнат от двамата задържани.

От СДВР заявиха пред Dir.bg, че случаят все още не е категоризиран като убийство и в момента тече разследване, което се води от Софийската градска прокуратура.

