Труп на 46-годишен мъж е бил открит в столичния квартал "Борово". По информация на "24 часа" тялото било нанизано на парапет, като след бързата реакция на криминалистите от СДВР и колегите им от Шесто районно управление вече има и двама задържани за предполагаемо убийство.
Трупът е открит на 18 септември. По първоначални данни става дума за битов конфликт, като според медиата по време на скандала в окото на мъжа е бил забит остър предмет.
Тялото било нанизано на парапет, а разследващите проверяват дали мъжът сам е паднал, или е бил бутнат от двамата задържани.
От СДВР заявиха пред Dir.bg, че случаят все още не е категоризиран като убийство и в момента тече разследване, което се води от Софийската градска прокуратура.
