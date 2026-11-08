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Нови трагични подробности излязоха наяве след масовата стрелба на Главния пазарен площад в Краков в събота.

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Две жени и един мъж бяха намерени мъртви в дома на заподозрения за нападението в града, при което бяха застреляни шестима души и ранени още 16, съобщи полският премиер Доналд Туск след съвещание с министри и представители на службите за сигурност в Краков. По думите му тримата най-вероятно са членове на семейството на нападателя. Те са били забелязани на кадри, заснети с дрон. Имало и подозрения, че в сградата може да са поставени взривни устройства.

Самоличността им все още се установява. На място са изпратени специализирани екипи, които продължават разследването.

Заподозреният е бил увлечен по крайнодесни идеологии и е имал "изключително радикални възгледи", заяви по-рано на пресконференция министърът на вътрешните работи Марчин Кервински, като подчерта, че тази информация подлежи на допълнителна проверка.

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Премиерът не даде подробности за възможните мотиви, но увери, че полицията, службите за сигурност и прокуратурата ще направят всичко възможно те да бъдат изяснени и информацията да бъде оповестена бързо.

Министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш определи стрелбата като "терористичен акт срещу жителите на Краков".

При нападението бяха убити четири жени и двама мъже. Сред жертвите има чуждестранен гражданин, чиято националност не беше съобщена, посочи Кервински.

Двама полицаи са ранените, като единият е в тежко състояние. Петима от пострадалите са чужденци от Австрия, Германия, Португалия, Русия и Великобритания, съобщи още вътрешния министър.

По информация на българското посолство във Варшава към момента няма данни за пострадали български граждани по време на атаката.

Стрелецът е полски граждани и идентифициран като 24-годишен. Той е родом от Швентокшиското воеводство. В предишни информации възрастта му беше посочена като 25 години.

Нападението беше извършено в събота малко след 15:00 ч. местно време в историческия център на Краков. Стрелецът навлезе с автомобил на Главния пазарски площад на Краков и откри огън с дългоцевно оръжие на случаен принцип по минувачите. Полицейските служители са успели да го обезвредят в рамките на минути. Според властите бързата им намеса е предотвратила още по-тежки последици. Мъжът е прострелян и задържан от полицията в района на кръстовището на улиците "Диетла" и "Страдомска", след което е откаран в болница. ТОй е бил облечен в дрехи във военен стил, а в колата му са открити други оръжия. Името му все още не е официално обявено.

Полският президент Карол Навроцки обяви национален траур за 8 и 9 ноември в памет на жертвите. В Краков местните власти въведоха траур, който ще продължи до сряда, 11 ноември.

Кметът на града Лукаш Гибала призова жителите към спокойствие и солидарност със семействата на загиналите.

След трагедията бяха засилени мерките за сигурност и в други части на Полша, включително във Варшава.

Нападението предизвика реакции на съчувствие и осъждане в цяла Европа.

Украинският президент Володимир Зеленски определи случилото се като шокиращо и изрази съболезнования на семействата и близките на жертвите от свое име и от името на украинския народ.

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас нарече нападението "трагедия, която ще се усети далеч извън границите на Полша". Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също изрази съболезнования на семействата на загиналите.

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че е потресен, и изрази съпричастност към Полша, жертвите и техните близки.

Италианският премиер Джорджа Мелони определи нападението като "страхлив и неприемлив акт на насилие". "Винаги ще защитаваме сигурността и свободата си срещу всяка форма на терор и насилие", написа тя в "Екс".

Австрийският министър на външните работи Беате Майнл-Райзингер изрази съболезнования и предупреди за опасността от крайнодесния екстремизъм. По думите ѝ той се подхранва, когато античовешката реторика става приемлива, а политически лидери омаловажават или насърчават омразата за собствена изгода.

Краков е вторият по големина град в Полша с над 800 000 жители и популярна международна туристическа дестинация. Сред основните му забележителности са централният пазарен площад, замъкът и катедралата на хълма Вавел. Историческият му център е включен в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.