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Митнически служители задържаха над 2,1 млн. заготовки за цигарени кутии и стекове, материали за производство на цигари и резервни части за опаковъчни машини при проверка на главен път Е79 между Монтана и Видин.

На 24 октомври преди обед мобилен екип на отдел "Митническо разузнаване и разследване" към Териториална дирекция Митница Русе спрял за проверка влекач с хладилно полуремарке. Според международната товарителница камионът превозвал стока от България за Германия.

Снимка: Агенция "Митници"

Тирът бил отклонен за щателна митническа проверка, в хода на която в товарното помещение са открити 2,123 млн. картонени опаковки за кутии и стекове за цигари.

Снимка: Агенция "Митници"

Освен тях митническите инспектори установили и хартиени ролки, филтърна хартия и фолио на ролки, както и части и елементи за опаковъчни машини на цигари като абразивни заточващи дискове, ножове и ремъчни предавки, нагреватели за топлинно лепене на прозрачен целофан, металдържачи, захвати и водещи елементи за опаковъчен цигарен автомат.

Снимка: Агенция "Митници"

Цялата пратка е задържана заради съмнения, че с превозването ѝ се нарушават права върху регистрирана търговска марка.

Милион заготовки за опаковки на цигари задържаха служители на Митница Русе (снимки)
Виж още Милион заготовки за опаковки на цигари задържаха служители на Митница Русе (снимки)

През последните месеци митническите служители неколкократно откриваха подобни товари при проверки на камиони, пътуващи от България към други европейски държави.

През юли митничари в Русе задържаха милион заготовки за производство на цигари при проверка на тир.

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