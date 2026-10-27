341 Снимка: Агенция "Митници"

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Митнически служители задържаха над 2,1 млн. заготовки за цигарени кутии и стекове, материали за производство на цигари и резервни части за опаковъчни машини при проверка на главен път Е79 между Монтана и Видин.

На 24 октомври преди обед мобилен екип на отдел "Митническо разузнаване и разследване" към Териториална дирекция Митница Русе спрял за проверка влекач с хладилно полуремарке. Според международната товарителница камионът превозвал стока от България за Германия.

Снимка: Агенция "Митници"

Тирът бил отклонен за щателна митническа проверка, в хода на която в товарното помещение са открити 2,123 млн. картонени опаковки за кутии и стекове за цигари.

Снимка: Агенция "Митници"

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Освен тях митническите инспектори установили и хартиени ролки, филтърна хартия и фолио на ролки, както и части и елементи за опаковъчни машини на цигари като абразивни заточващи дискове, ножове и ремъчни предавки, нагреватели за топлинно лепене на прозрачен целофан, металдържачи, захвати и водещи елементи за опаковъчен цигарен автомат.

Снимка: Агенция "Митници"

Цялата пратка е задържана заради съмнения, че с превозването ѝ се нарушават права върху регистрирана търговска марка.

През последните месеци митническите служители неколкократно откриваха подобни товари при проверки на камиони, пътуващи от България към други европейски държави.

През юли митничари в Русе задържаха милион заготовки за производство на цигари при проверка на тир.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.