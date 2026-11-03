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Митничари откриха 51 змии, скрити в чорапи и кутии в камион във Видин.

На 2 ноември в 17:30 часа на паркинг пред Митническо бюро Видин служители на отдел "Митническо разузнаване и разследване", сектор "Оперативен контрол" към ТД Митница Русе, селектират за проверка товарен автомобил, пътуващ от Западна Европа за Близкия изток. Водачът на автомобила заявява, че превозва само декларираната стока и смята да оформи транзитни документи за напускане на ЕС в МБ Видин. 

Митническите служители извършват оглед и щателна проверка на товарния автомобил, като първо в долапите, а после и в кабината установяват памучни вързопи от чорапи, завързани със свински опашки, както и пластмасови кутии. Всички те са пълни с общо 51 змии

Снимка: Агенция „Митници“

За случая са уведомени служители на БАБХ и Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) за предприемане на последващи действия по компетентност. 

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Открити са 12 бебета хондураска млечна змия (Lampropeltis hondurensis), 3 зрели хондураски млечни змии (Lampropeltis hondurensis), както и 36 кралски питона (Python regius) от различни морфи. Кралските питони са били поставени в чорапи, а хондураските млечни змии - в пластмасови кутии. Установено е, че 36-те кралски питона са вид, защитен по CITES, а за нито едно от общо 51 намерени влечуги не е имало надлежна документация. 

Снимка: Агенция „Митници“

Предстои змиите да бъдат транспортирани до Зоологическата градина в София, където да бъдат настанени. 

Инспекторите от ОДБХ - Видин са съставили акт за установяване на административно нарушение, а работата на РИОСВ и Агенция "Митници" по случая все още продължава.

Снимка: Агенция „Митници“

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