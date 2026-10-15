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Федералното бюро за разследване (ФБР) на САЩ е ангажирано с изясняването на зачестилите бомбени заплахи у нас. Това съобщи изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов по време на брифинг за мерките за сигурност преди изборите за президент и вицепрезидент.

Президентски избори 2026

"Работим усърдно, ФБР също са ангажирани с този проблем и в най-скоро време ще получим необходимата информация, с която да достигнем до конкретни заподозрени лица", заяви Николов. 

Десет дни преди президентските избори МВР е провело 140 полицейски операции, насочени към противодействие на купуването на гласове и други престъпления. До момента са образувани две досъдебни производства за изборна търговия, съобщи главният комисар.

По думите му проверките са съсредоточени в населени места, за които полицията разполага с информация за повишен риск от купуване на гласове, както и в райони, попадали във фокуса на органите на реда при предишни избори.

"Разпоредил съм превантивни проверки във всички населени места, където наблюдаваме висока концентрация на хора, занимаващи се с купуване на гласове", обясни Николов.

Той уточни, че полицейските действия обхващат не само предполагаеми нарушения на изборното законодателство, но и битовата престъпност и разпространението на наркотици. Затова броят на проведените операции не означава, че всички те са били насочени единствено срещу изборната търговия.

В отговор на критиките, че МВР не прави достатъчно за предотвратяване на купуването на гласове, Николов заяви: "Не сме чак толкова активни в ТикТок, но сме активни на терен и действаме."

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Главният комисар увери, че МВР е създало организация за обезпечаване на изборния процес, включително за транспортирането на машините за гласуване и изборните книжа.

"Органите на МВР са взели всички мерки, с които да обезпечим правото на свободно гласуване на гражданите и вотът да мине законосъобразно", посочи той.

Специално внимание ще бъде отделено на сигурността в киберпространството. Служители на ГДБОП ще извършват мониторинг с цел своевременно установяване на евентуални кибератаки в деня за размисъл и в изборния ден.

"Наблягаме и на проблема с кибератаките, ще следим киберпространството и с ГДБОП правим мониторинг, за да не допуснем кибератака в деня на изборите и в деня за размисъл", каза Николов.

Той увери, че към момента обстановката е спокойна и полицията има готовност за незабавна реакция при възникване на проблем.

Любомир Николов коментира и разследването на палежа, свързан с оборудване на "Старлинк". По думите му органите на реда вече имат заподозрени лица.

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