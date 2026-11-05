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Софийската районна прокуратура повдигна обвинение на 29-годишен мъж за стрелбата с газов пистолет от тераса на жилищен блок в столичния квартал "Младост" на 4 ноември вечерта. Инцидентът предизвика полицейска акция, при която първоначално бяха задържани трима души.

Според събраните до момента доказателства мъжът с инициали М.П. е излизал четири пъти на терасата на жилището около 21:00 часа и е произвеждал изстрели във въздуха с газ-сигнален пистолет.

Действията му са квалифицирани като хулиганство, отличаващо се с изключителна дързост, съобщиха от Софийската районна прокуратура. Според държавното обвинение той е извършил непристойни действия, които грубо нарушават обществения ред и изразяват явно неуважение към обществото.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 325, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс.

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С постановление на наблюдаващия прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено искане в Софийския районен съд за определяне на най-тежката мярка за неотклонение - "задържане под стража".

Припомняме, че вечерта на 4 ноември от МВР съобщиха за трима задържани след сигнал за стрелба в квартал "Младост". Тогава от полицията уточниха, че причините за инцидента се изясняват.  Очевидци разказаха, че районът е бил отцепен от въоръжени полицейски екипи, а движението по булевард "Свето Преображение" временно е било спряно.

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