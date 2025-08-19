В Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) продължават, и дори зачестяват, сигналите от граждани за получаване на фалшиви електронни писма, изпратени от името на институцията, съобщиха от НЗОК.

Пиратските съобщения обикновено изискват конкретно действие от получателя, което може да доведе до задействане на кибератака срещу неговото устройство.

От НЗОК напомнят, че не изпращат по електронна поща на граждани или договорни партньори прикачени файлове или линкове, свързани със здравноосигурителен статус, дължими суми или друга персонална информация. Те призовават при получаването на подобни писма хората да подават сигнали до институцията и компетентните органи, отговорни за разследване на киберпрестъпления.

От МВР през юни съобщиха, че е в ход фишинг кампания от името на НЗОК, чрез изпращане на линк по имейл, в който да се попълнят лични данни. Атаката е насочена към здравноосигурени лица и се разпространява чрез електронните пощи.

Съобщението отправя призив към потребителите да поискат възстановяване на надплатени суми от внесени здравноосигурителни вноски поради "грешка в изчисленията" и подканва към попълване на банкови и лични данни, а документът е с типичната за случая при подобни атаки подвеждаща визия, съдържаща официалните отличителни знаци на институцията.

Фишинг атака имаше и към други институции, включително към МВР, а от ГДБОП предупредиха за финансова схема, чиято цел е тегленето на кредит или превод на пари в полза на измамниците.

През юли от ГДБОП алармираха, че е в ход активно превземане на потребителски профили в чат приложения. Игнорирайте съобщенията и не следвайте посочените стъпки, водещи към измамни платформи, посъветваха киберполицаите.

