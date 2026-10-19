Получени са сигнали за взривни устройства и на други места в столицата, както и в някои областни градове

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Посетителите и работещите в Националната здравноосигурителна каса бяха евакуирани от сградата, видя репортер на БТА.

От СДВР съобщиха, че действат по процедура във връзка със сигнал за взривно устройство в Здравната каса.

Получени са сигнали за взривни устройства и на други места в София, но от МВР не уточниха къде.

От Областната дирекция на полицията в Ловеч пък съобщиха, че са получени 3 сигнала за поставени взривни устройства в обществени сгради. Заплашителните имейли са пристигнали на електронните пощи на Областната администрация, Националната агенция за приходите и Окръжен съд - Ловеч. Служителите са евакуирани.

Съдебната палата в Стара Загора също е затворена днес от 11:15 до 13:30 часа заради сигнал за поставено взривно устройство в сградата, съобщиха от пресцентъра на Окръжния съд.

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Сигналът е получен на електронната поща на Окръжната прокуратура в Стара Загора. Заради него всички институции, помещаващи се в сградата, са преустановили дейността си. Насрочените за днес дела, по които не са проведени съдебни заседания, ще бъдат отложени за ново разглеждане, като страните ще бъдат призовани допълнително, посочват от пресцентъра.

Преди дни изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов заяви, че Федералното бюро за разследване (ФБР) на САЩ е ангажирано с изясняването на зачестилите бомбени заплахи у нас. Седмица по-рано министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев каза от парламентарната трибуна, че бомбените заплахи у нас рязко са нараснали след изслушванията му за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски.

"Наблюдава се характерна зависимост, че бомбените заплахи ескалират в определени периоди от време, като например след изслушването ми на 2 юли, когато изнесох данни за едни полети, на един ръководител, на една парламентарна група, като на 3, 7 и 8 юли рязко нарасна броят на тези заплахи", посочи Демерджиев по време на парламентарния контрол във връзка със зачестилите заплахи за поставени взривни устройства в различни институции в страната.

В началото на месеца бяха получени сигнали за взривни устройства за детски градини и учебни заведения в София. Подобни сигнали бяха получени и в Бургас, Шумен, Ловеч и Разград.

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