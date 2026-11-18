Известен съдебен експерт, участвал в над 1000 дела, смята, че травмите по тялото на финансиста са резултат от удушаване от друг човек, а не от самоубийство

3602 Снимка: tephanie Keith/Getty Images

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Смъртта на Джефри Епстийн отново предизвика спорове, след като известният съдебен експерт Майкъл Фрийман представи анализ, според който финансистът вероятно е бил убит. Ученият е получил рядък достъп до пълното досие от аутопсията и твърди, че нараняванията по тялото са по-съвместими с удушаване от друг човек, отколкото със самоубийство, пише "Ню Йорк Таймс".

Епстийн почина през 2019 г. във федерален затвор, докато очакваше съдебен процес по обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация. Официалното заключение на властите в Ню Йорк беше самоубийство чрез обесване. Същата версия беше потвърдена и от Службата на генералния инспектор към Министерството на правосъдието на САЩ.

Обстоятелствата около смъртта обаче породиха множество въпроси. Съдебният лекар, извършил аутопсията, не е имал възможност да огледа килията или да получи достъп до част от доказателствата, които обичайно се използват за установяване на причината за смъртта. Вместо това анализът е бил извършен основно въз основа на снимки. Тогава стана ясно, че две от камерите пред килията на Епстийн не са работели в нощта, в която той е починал.

Фрийман твърди, че най-същественото противоречие е следата от примката по шията на Епстийн. Според него тя е дълбока и назъбена, докато при типично обесване се очаква по-гладка и равномерна линия.

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"Моделът, разпределението и множеството наранявания не могат да бъдат обяснени със самоубийство чрез обесване", заяви ученият по време на представяне на резултатите си пред юридическото общество Middle Temple в Лондон.

Освен следите по шията Фрийман посочва дълбок кръвоизлив в рамото и наранявания по лицето. Той открива и следи, които според него може да са от нокти по шията. Те биха могли да показват, че Епстийн се е опитал да премахне примката.

"Това би било съвместимо с удушаване, особено ако нападателят е бил зад жертвата", коментира Фрийман пред BBC.

Други съдебни патолози също са определили следата по шията на финансиста като необичайна за обесване. Това обаче не означава, че те приемат версията за убийство. Според специалистите подобни травми не са достатъчни сами по себе си, за да се установи как точно е настъпила смъртта.

Фрийман се заел със случая, след като журналист го помолил да разгледа снимките от аутопсията. Братът на финансиста, Марк Епстийн, разполагал с пълното досие и се съгласил да му го предостави. И двамата подчертават, че ученият не е получил заплащане за работата си.

"Интересува ме единствено как се стигна дотук и защо всичко се обърка толкова сериозно", заяви Фрийман. "Досега всички се колебаеха и увъртаха", коментира Марк Епстийн.

Експертът има докторски степени по епидемиология и съдебна медицина и е участвал в над 1000 съдебни дела. Той не е сертифициран съдебен патолог, но преподава съдебна медицина в два университета.

Фрийман е известен и с работата си по опровергаването на концепцията за "възбуден делириум" - спорна диагноза, използвана в миналото за обяснение на смъртни случаи при задържани от полицията. Той е автор на влиятелно научно изследване по темата, което допринася за отхвърлянето на тази диагноза.

Ученият е предоставил и статистически доказателства по делото срещу полицаите, убили Джордж Флойд в Минеаполис. Анализът му оспорва твърденията на защитата, че смъртта на Флойд е била причинена от сърдечно заболяване или употреба на наркотици.

В разследването на смъртта на Епстийн Фрийман не е работил сам. Към него са се присъединили когнитивният невролог Итиел Дрор и съдебният патолог Андерс Ериксон. Дрор е известен с изследванията си върху предубежденията в съдебната експертиза. Работата му показва как предварителната информация може да повлияе на заключенията на специалистите. Ериксон пък е ръководил шведски държавен преглед, който установява сериозни недостатъци в научните аргументи зад редица дела за т.нар. синдром на разтърсеното бебе.

Тримата продължават да търсят издател за съвместния си анализ. Той все още не е преминал през независима научна рецензия, което означава, че заключенията му не са потвърдени от научната общност.

Междувременно Марк Епстийн и Фрийман направиха снимките от аутопсията публично достъпни в интернет. Според тях това ще позволи на други специалисти и на обществеността сами да разгледат материалите.

"Ще можете да ги видите със собствените си очи, така че това вече да не е въпрос на един човек, който прави твърдение, а всички останали трябва да му вярват. Време е хората сами да си съставят мнение", заяви Фрийман.

Засега официалното заключение на американските власти не е променено. Смъртта на Епстийн продължава да се води самоубийство, а новият анализ поставя въпроси, но не предоставя окончателно доказателство за убийство.

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