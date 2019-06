Френската прокуратура отхвърли версията, че стрелбата пред джамия в западния град Брест е атентат, предаде Франс прес.

"Откритите досега улики не позволяват да се смята, че става дума за атентат", заяви главният прокурор на Брест Жан-Филип Рекапе, подчертавайки, че антитерористичният отдел на прокуратурата в Париж не е поел случая.

При стрелба пред джамията Сунна вчера бяха ранени двама души, включително имамът, съобщиха запознати със случая източници на АФП.

Предполагаемият нападател беше открит мъртъв, недалеч от колата си. Изглежда, че той се е прострелял в главата, според полицейски източник.

Нападателят няма досие и не е познат на полицията, нито е известен като привърженик на крайната десница. До тялото му са намерени документи.

2 people were shot & wounded outside a #mosque in #Brest, western #France.

Brest Prosecutor Jean-Philippe Recappe said the gunman opened fire as people left the mosque in the city’s Pontanezen neigbourhood.#Islamophobia pic.twitter.com/KdueTghY9D