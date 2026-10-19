Към момента състоянието на 14-годишното момче е стабилно, уточниха от МБАЛ "Сърце и Мозък" - Бургас

7316 Снимка: БТА

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Намушканият от свой връстник 14-годишен ученик е приет по спешност в МБАЛ "Сърце и Мозък" - Бургас, в средно тежко общо състояние, съобщиха от болницата.

При първоначалния преглед екипът на д-р Румен Христов, който е приел раненото момче, е установил шест дълбоки прободни рани в областта на гръдния кош и една рана в областта на устата, без засягане на вътрешни органи.

Раните са обработени и се провежда антибиотично лечение. Към момента състоянието на пациента е стабилно. Той остава под активно медицинско наблюдение, като се извършват необходимите образни изследвания за допълнителна оценка и проследяване на състоянието му, уточняват от лечебното заведение.

Тийнейджърът беше наръган в гърба след конфликт в Карнобат около 11 часа на игрище до Професионалната гимназия по селско стопанство, съобщиха БТА и БНТ.

Двете момчета са съученици от един клас в училището. По първоначална информация напрежението между тях възникнало в неделя, а днес спорът прераснал във физическа саморазправа, при която единият ученик бил ранен с остър предмет.

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Пострадалото момче беше транспортирано в лечебно заведение с прободни рани.

Извършителят беше задържан. Кметът на Карнобат Георги Димитров коментира пред БТА, че двете момчета са буйни деца, но не разполага с данни дали между тях е имало предишни конфликти.

На този етап от Районна прокуратура - Бургас съобщиха, че ще се въздържат от предоставяне на подробности за инцидента с учениците в Карнобат. Информация ще предоставим след изясняване на повече факти по случая, допълниха от държавното обвинение в морския град.

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