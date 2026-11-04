Убийството е станало до бензиностанция кв. "Дружба" по време на конфликт между жертвата и извършителя, който наскоро излязъл от затвора

4618 Снимка: ОД на МВР - Сливен

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Убийство на млад мъж в Сливен вдигна на крак полицията в града вечерта в сряда. Извършителят беше заловен само за няколко часа след издирване и полицейска блокада на изходите на града, съобщи бТВ.

Издирваният е задържан в близкото село Чокоба, по непотвърдена информация.

По непотвърдена информация, между двама мъже възниква конфликт в кв. "Дружба", след което единият е намушкал смъртоносно с нож своя опонент и е избягал, съобщи местното Радио 999. Престъплението е извършено в близост до известна бензиностанция в квартала.

Жертвата и извършителят на престъплението са се познавали, а извършителят е познайник на полицията и криминално проявен, съобщи бТВ. По твърдения на жители на града, които коментираха тежкото криминално престъпление в социалната мрежа, убиецът е Иван Монката, прекарал доста време в затвора. БНР уточни, че е излязъл наскоро от място за лишаване от свобода, където е излежавал присъда.

Веднага след сигнала за убийството полиция блокира града и изходите му, тъй като убиецът беше успял да избягал и се издирваше.

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Униформени проверяваха всички превозни средства. В социалната мрежа жители на Сливен твърдят, че е имало и подготвени ленти с шипове за принудително спиране на автомобили.

Колите бяха спирани наред, а шофьорите е трябвало да отварят задните врати или прозорци. Проверяваха и багажници на бусове и пикапи.

От прокуратурата в Сливен съобщиха пред БТА, че разследването се провежда по горещи следи и се извършват процесуално-следствени действия.

Подробности за жертвата и причината за смъртоносната свада не се съобщават.

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