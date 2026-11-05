Те били вложени в продукти за консумация като вейпове, бонбони и близалки, съобщиха от Агенция "Митници"

5696 Снимка: Агенция "Митници"

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При серия от проверки, извършени във вторник, в склад на една от куриерските компании митнически инспектори задържаха повече от 400 пратки с различни видове наркотични вещества, вложени в продукти за консумация като вейпове, бонбони и близалки, съобщиха от Агенция "Митници" (АМ).

Наркотичните вещества представляват повече от 10 вида синтетични и полусинтетични канабиноиди. Пратките са с произход държава от ЕС и не подлежат на рутинен граничен контрол и митническо оформяне.

Продуктите, които са предназначени за крайни получатели, се продават легално или полулегално в сайтове, базирани в европейски държави с по-либерален режим, допълват от АМ.

Снимка: Агенция "Митници"

Съгласно местното законодателство продуктите следва да се реализират само на местно ниво, но предвид свободното движение на стоки и пратки в рамките на ЕС, те биват изпращани и към други държави членки на ЕС.

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Проверката е част от продължаващата операция "Хидра", която отдел "Борба с наркотрафика" на Агенция "Митници" повежда от месец май насам. В резултат на нея вече са задържани повече от 5000 пратки с наркотици, чийто основни получатели са младежи и тийнейджъри, добавят от АМ.

В рамките на операцията съвместно с отдел "Киберпрестъпност" на ГДБОП бяха ограничени няколко сайта, базирани в България. Образувани са и множество досъдебни производства. Агенция "Митници" работи активно със съдействието на някои от куриерските компании за установяване на пратките и недопускането им на територията на България, казаха още оттам.

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