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Властите в Австралия обявиха повишена тревога, след като само за две седмици 43 души бяха ухапани или одраскани от прилепи - над четирикратен ръст спрямо миналата година, съобщава списание People.

Инцидентите предизвикаха сериозно безпокойство сред лекарите заради опасността от заразяване с изключително редкия, но практически 100% фатален прилепов лисавирус, за който няма открито лечение.

Здравните служби в щата Нов Южен Уелс (NSW Health) призоваха гражданите да избягват всякакъв контакт с животните и да изхождат от презумпцията, че всеки прилеп може да бъде преносител на заразата. Лисавирусът е близък родственик на вируса на бяса и се предава чрез слюнка при ухапване или одраскване.

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По данни на австралийския Център за контрол на заболяванията първите симптоми наподобяват грип - главоболие, висока температура и отпадналост, след което бързо настъпват парализа, гърчове и делириум. Щом едно лице развие клинични симптоми, вирусът обикновено причинява смърт в рамките на една до две седмици.

Затова лекарите настояват всеки пострадал да потърси незабавна медицинска помощ и превантивни ваксинационни дози преди появата на първите признаци на болестта.

Еколозите обясняват необичайната агресия и близост на прилепите с остър недостиг на храна в дивата природа. Заради глада т.нар. "летящи лисици" (големите плодоядни прилепи) не се връщат в колониите си, а остават да нощуват и да се хранят в овощните дървета в задните дворове на хората посред бял ден.

Здравните власти предупреждават гражданите в никакъв случай да не докосват ранени или паднали прилепи, а при нужда незабавно да търсят помощ от специализирани спасителни служби за диви животни.

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