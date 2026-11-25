Липсата е била установена при месечна ревизия на двата обекта

1164 Снимка: iStock by Getty Images

Чуйте статията:

Общо 108 746 евро са изчезнали от отчетения оборот на игралните автомати в два обекта в Берковица, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

За липсата на парите е съобщил мениджър на верига за игрални зали, предава БТА.

Липсата е била установена при месечна ревизия на двата обекта. Според мениджъра сумата не е била отразена в месечния отчет, който му бил представен малко по-рано от 39-годишната управителка на залите.

На 23 ноември тя заявила, че напуска работа и заминава за София, след което престанала да отговаря на телефонните повиквания.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 210 от Наказателния кодекс. Разследването продължава.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

От Областната дирекция на МВР в Монтана съобщиха, че през последните години в региона не е имало подобен случай на изчезнали пари от игрални зали.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.