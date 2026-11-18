По информация на ТРТ Хабер товарен камион с ремарке, който пристигнал на турския митнически плац на влизане в страната, бил изпратен за проверка на рентгеновата система за контрол на моторни превозни средства, която установила нерегистриран товар.
При претърсване на превозното средство, включително с обучено куче, в различни части на ремаркето са били намерени 123 пакета, съдържащи 140,970 кг кокаин.
Според турското Министерство на търговията заловеният наркотик е най-голямото количество кокаин, конфискувано в единична пратка на граничния пункт Капъкуле край Одрин.
Стойността на конфискувания кокаин е около 550 млн. турски лири (близо 10 млн. евро).