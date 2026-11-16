Това, че имате коли, пари или власт не ви прави недосегаеми. Особено за полицаите - вие трябва да бъдете добрият пример, заяви директорът на "Гранична полиция" главен комисар Антон Златанов

11172 Кадър: Нова телевизия

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От МВР потвърдиха, че 26-годишният граничен полицай от "Калотина" Емил Георгиев, който прегази пиян 18-годишната Милена М., е роднина на бивш началник в системата.

"Има бивш ръководен служител, вече не е в системата на МВР, който е имал непреки родствени връзки със задържания", каза директорът на "Гранична полиция" главен комисар Антон Златанов, цитиран от "Нова телевизия".

БТВ съобщи, че доведеният баща на арестувания е бивш ръководител на Гранично полицейско управление "Калотина", а заведението след посещение на което стана фаталният инцидент е собственост на неговата майка.

Стотици гранични полицаи начело с главен комисар Златанов дойдоха на организираното от жители на Драгоман мирно бдение в памет на Милена на ул. "Петрушин Мадов".

"На всички ни омръзна да виждаме смърт по пътищата. Това нещо трябва да спре. Като ръководител, човек и баща, аз и колегите ми сме на бдението, за да изкажем съболезнования на родителите на едно младо момиче, чийто живот тепърва предстоеше. Разграничаваме се категорично от действията на всеки пиян човек, качил се зад волана. За мен това е умишлено тръгване към убийство", каза пред репортери началникът на "Гранична полиция". "Служителят ни, въпреки че мен лично ме е срам да го наречем така, е отстранен от длъжност още вчера, а той ще бъде и дисциплинарно уволнен. Още проверки по случая предстоят", каза още Златанов.

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Той подчерта, че служителите на "Гранична полиция" се тестват минимум едни път в месеца за алкохол преди начало на смяната им. Преди месец и половина е бил последният тест на обвиняемия Георгиев.

Златанов отправи призив към младите: "Бъдете смирени. Това, че имате коли, пари или власт, това не ви прави недосегаеми. Особено за полицаите - вие трябва да бъдете добрият пример. Ние трябва да пазим човешкия живот. Случилото се е абсолютно недопустимо."

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