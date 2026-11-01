Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

По данни на Ситуационния център към 14:30 часа, от началото на изборния процес в структурите на МВР са получени 461 сигнала за нарушаване на изборното законодателство и политическите права на гражданите. Това съобщиха от пресцентъра на МВР. Оттам допълват, че изборният ден протича нормално.

Президентски избори 2026

Най-много са получените сигнали в Областната дирекция (ОД) на МВР - Бургас - 99, ОД на МВР - Враца - 70 и ОД на МВР - Стара Загора - 46. От всички сигнали 318 са за купуване на гласове, 49 - за неправомерна агитация, 1 - за корпоративен вот и 93 - за други нарушения, свързани с изборния процес.

Образувани са 10 наказателни производства (две в ОД на МВР - Кюстендил и Шумен и по едно в СДВР, ОД на МВР - Варна, Кърджали, Перник, Русе и Стара Загора), като от тях шест са разследвани по общия ред и четири са бързи производства, добавя БТА.

Съставени са 1872 предупредителни протокола, като най-много са в СДВР - 438, ОД на МВР Пловдив - 276 и ОД на МВР Пазарджик - 226.

На територията на цялата страна са проведени общо 352 специализирани полицейски операции за превенция и противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите и са задържани 10 лица. Оказани са 12 съдействия на РИК/СИК, съобщиха още от МВР.

До 10:30 часа сигналите за нарушаване на изборното законодателство и политическите права на гражданите бяха 424от началото на предизборната кампания.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Хайди Клум се маскира за Хелоуин като... отрязаната си ръка (снимки) Лайф
Хайди Клум се маскира за Хелоуин като... отрязаната си ръка (снимки)
7102
Легенди, военен оркестър и хиляди по трибуните откриха новия дом на ЦСКА (галерия) Корнер
Легенди, военен оркестър и хиляди по трибуните откриха новия дом на ЦСКА (галерия)
44276
Паника в Сърбия заради отнетия лиценз на банка, свързвана с Вучич Бизнес
Паника в Сърбия заради отнетия лиценз на банка, свързвана с Вучич
7346
"Истински щурм" на посетители на изложбата на Ван Гог в музея "Крьолер-Мюлер" в Нидерландия Impressio
"Истински щурм" на посетители на изложбата на Ван Гог в музея "Крьолер-Мюлер" в Нидерландия
4110
Светът в кадър: Между историята и истерията URBN
Светът в кадър: Между историята и истерията
3987
Пенсионерският рай The Villages: 170 000 богаташи, десетки хиляди голф колички и един измислен свят Trip
Пенсионерският рай The Villages: 170 000 богаташи, десетки хиляди голф колички и един измислен свят
3328
Най-красивият футболист обожава боб с яйца! Вкусотии
Най-красивият футболист обожава боб с яйца!
3669
Облачен и дъждовен ще бъде денят на балотажа Времето
Облачен и дъждовен ще бъде денят на балотажа
995