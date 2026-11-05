МВР: Четирима са арестуваните в Гурково за незаконно следене
От Столичната дирекция на полицията уточниха, че се установява съпричастността на задържаните към разследването
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Четирима души са арестувани при акцията на ГДБОП и СДВР на територията на град Гурково, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи.
Проверява се съпричастността на задържаните към водено разследване в столичната полиция.
Действията по разследването се извършват по образувано досъдебно производство по чл. 339а от Наказателния кодекс - "Който без надлежно разрешение, което се изисква по закон, произвежда, използва, продава или държи специално техническо средство, предназначено за негласно събиране на информация".
Предвиденото в закона наказание по този състав на НК е лишаване от свобода от 1 до 6 години.
Сред задържаните е собственикът на "Булметал" Кольо Атанасов, като антимафиотите са влезли в производствената база на предприятието късно снощи. Извършени са обиски и изземвания.
По данни на адвокати на компанията, които са били на място, антимафиотите са търсели тракери, за които се подозира, че са били използвани за следене на определени хора.
"Булметал" е един от основните производители в България на метален амбалаж за хранително- вкусоватa, химическата, млекопреработвателната и козметичната промишленост. Част от продукцията му е предназначена за износ.