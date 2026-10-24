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Трима са задържани за убийството на Слави Бинев в София, каза на брифинг изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов. Те са арестувани при тунел "Траянови врата" на 54-и км. Убитият има прострелна рана в главата. Той е познавал и сам е поканил тримата задържани предполагаеми извършители в къщата си в кв. "Павлово", в местността "Гърдова глава", стана ясно от официалното изявление на главния секретар на МВР Любомир Николов.

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Една от водещите версии е, че убийството е извършено заради неуредени финансови отношения. Намерени са два пистолета, като престъплението е извършено с единия. "Няма поръчков характер. Те са поканени в къщата на убития бизнесмен", заяви Николов.

Той поясни, че тримата са засечени и задържани при тунела "Траянови врата" след преследване, предприето от МВР след подадения сигнал за прострелян човек в 10:18 часа, извършените заградителни мероприятия в столицата и страната и данните, че лицата са на изхода на София. Малко преди да бъдат заловени, изхвърлили единия пистолет, а вторият е законно притежаван и е бил открит в чантичката на единия задържан.

Снимка: Булфото

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Двама от арестуваните са турски граждани, а третият е българин и са се занимавали със строителен бизнес. "В момента изграждат два комплекса на територията на София", добави Любомир Николов.

"Имаме предварителна информация, че всички хора са били негови чести гости. Свидетел заявява, че е чул изстрел, след което забелязва трима души да се оттеглят в неизвестна посока с лека кола "Лексус". Моментално е обявена тревога и са предприети заградителни мероприятия на територията на страната", обясни пред медиите главният секретар на МВР.

"Не намираме свързаност между лицата и Бинев", заключи Николов, като посочи, че няма информация за бизнеса на Слави Бинев, тъй като го познава само в качеството му на председател на федерацията по таекуондо. . Няма поръчков характер. Те са поканени в къщата на убития бизнесмен.

Снимка: Булфото

В деня на убийството Слави Бинев е трябвало да открие заедно с вътрешния министър Иван Демерджиев на турнир по таекуондо в качеството си на председател на федерацията. Министърът на вътрешните работи традиционно е патрон на международното състезание под мотото "Таекуондо срещу зависимости".

Снимка: BulFoto

Минути след убийството му от МВР съобщиха, че официалната церемония по откриването на турнира "Таекуондо срещу зависимости" се отменя, поради което министърът на вътрешните работи няма да присъства на събитието.

Снимка: БТА

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