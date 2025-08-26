20-годишен младеж опита да изгори живи родителите си и брат си, като след семеен скандал в село Сушица залял стаята, в която се намирали, с бензин и я запалил, съобщават от Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Разпрата възникнала малко преди полунощ на 25 август. Братът на подпалвача подал сигнал на спешния телефон 112 и започнал да гаси. Два противопожарни екипа от Стражица са се отзовали на сигнала и са потушили пожара.

В огъня е пострадала майката на 20-годишния младеж - 45-годишна жена, която е хоспитализирана с по-леки наранявания във великотърновската болница. Бащата - също на 45 години, и 22-годишният брат са с по-сериозни изгаряния и са настанени за лечение в русенска болница, добавя БНР.

Къщата е спасена от пожарникарите.

За инцидента се води разследване за умишлен палеж. Подпалвачът е задържан за 24 часа, предстои да му бъде повдигнато обвинение.

