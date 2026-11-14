Млад мъж е с мозъчен хематом след сбиване и удар със стол по главата в Смолян
Скандалът с физическа разправа е избухнал в заведение в кв. Устово, а пострадалият е откаран в болница в Пловдив
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Млад мъж е настанен за лечение в Университетската многопрофилна болница за активно лечение "Св. Георги" в Пловдив с мозъчен хематом и отворена рана на главата. Той е пострадал при сбиване в смолянския квартал "Устово", съобщи директорът на Областната дирекция на МВР в Смолян старши комисар Костадин Пачеджиев пред БТА.
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Инцидентът е станал на 13 ноември около 22:00 часа пред заведение на ул. "Пазарска". Между двама мъже възникнал скандал, прераснал в сбиване, при което единият нанесъл удар със стол по главата на другия.
Сигналът на телефон 112 е подаден малко след 22:00 часа в петък. На пострадалия е оказана медицинска помощ в Многопрофилната болница за активно лечение "Д-р Братан Шукеров" в Смолян.
По-късно е транспортиран за лечение в Университетска болница за активно лечение "Св. Георги" - Пловдив. По първоначални данни на пострадалия е нанесена тежка телесна повреда.
Пробата за алкохол на извършителя е отчела 1,99 промила. Местопроизшествието е посетено от полицейски служители и е извършен оглед.
По случая е образувано досъдебно производство.