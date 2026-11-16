Доведеният баща на Емил Георгиев е бивш ръководител на Гранично полицейско управление "Калотина", а ресторантът в центъра на Драгоман е собственост на неговата майка

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18-годишната Милена М. и 26-годишният граничен полицай от "Калотина" Емил Георгиев, който я прегази пиян, са били в различни компании в ресторант в центъра Драгоман преди фаталния инцидент и не са имали никаква връзка. Това заяви пред бТВ кметът на Алдомировци Тодор Петков, който е сред най-близките приятели на семейството на загиналата.

"Познавам я от малка. Пред мен е отраснала. Милена трябваше да е абитуриентка тая година", каза през сълзи Петков.

"Страхотно дете. Ученолюбиво, добро, работливо дете, както и родителите. Не е имала никаква връзка с тоя полицай. Просто са били компания от Алдомировци и от Сливница дечица и са отишли на заведение", каза кметът.

Клипове, публикувани в социалните мрежи само час преди инцидента, показват Георгиев да се забавлява в компания по семеен повод.

Той има наложени глоби за липса на преглед и превишена скорост. По информация от два независими източника на бТВ доведеният баща на арестувания граничен полицай е бивш ръководител на Гранично полицейско управление "Калотина", а заведението е собственост на неговата майка.

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Софийската окръжна прокуратура привлече към наказателна отговорност граничния полицай. Той е обвинен в причиняване на смърт при управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол. Най-тежкото предвидено в закона наказание за това престъпление е 20 години "лишаване от свобода".

Трагичният инцидент стана на 15 ноември в 4:05 часа. Тогава на тел. 112 е постъпил сигнал за пътнотранспортно произшествие в Драгоман. Незабавно на място са изпратени екипи на Районното полицейско управление и на Спешна помощ. При извършения оглед на местопроизшествието e установен лек автомобил "Мерцедес", управляван от Георгиев. Пострадалата - 18-годишната Марина Боянова е транспортирана до столична болница.

Водачът е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, при което е констатирана концентрация на алкохол в издишания въздух от 1,63 промила.

Около 5 ч. от лечебното заведение в София съобщили за настъпилата смърт на пострадалата дванайсетокласничка.

С постановление на прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража".

По-рано директорът на Регионалната дирекция на "Гранична полиция" в Драгоман старши комисар Светослав Костадинов съобщи на брифинг, че Емил Георгиев работи в МВР от 2021 година, като за 5-годишния период не е имал провинения и наказания. По думите на Костадинов граничният полицай не е бил на работа по време на катастрофата.

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