Медици пострадаха при нападение в Спешното в Троян, изваден е и нож
Задържани са двама младежи на 17 и 19 години, които според завеждащия спешния филиал били във видимо нетрезво състояние
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Мъж на 19 години от Троян и 17-годишен младеж от плевенското село Бъркач са задържани за агресия във Филиала за спешна медицинска помощ (ФСМП) в Троян, съобщават от Областната дирекция на МВР - Ловеч.
Случаят е от първите часове на 4 ноември. Двамата са придружавали пострадал в спешния център, когато са проявили агресия към двама от служителите. Незабавно към мястото е изпратен автопатрул на Районното управление (РУ) на МВР, след което младежите са били задържани.
По случая са назначени експертизи, в РУ - Троян е образувано досъдебно производство за проява на хулиганство по чл. 325, ал. 1 от Наказателния кодекс. Предвижданото по този текст наказание е лишаване от свобода до две години или пробация, както и обществено порицание.
За БТА д-р Христо Краевски, завеждащ ФСМП - Троян, каза, че това е първият подобен случай във филиала. По думите му младите мъже са били във видимо нетрезво състояние, извадено е било и хладно оръжие - нож. Двамата пострадали, единият от които парамедик, са с леки наранявания, каза още д-р Краевски. Те са били освидетелствани от съдебен лекар.
Завеждащият ФСМП - Троян повдигна и въпроса за охраната в спешните центрове, която, според него, не би трябвало да е фиктивна.
Директорът на Центъра за спешна медицинска помощ в Ловеч д-р Красимир Кипров обясни, че в момента се изясняват всички обстоятелства и фактите около инцидента трябва да станат ясни до понеделник, 9 ноември.