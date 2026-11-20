Мъж заплаши с мачете полицаи в Харманли, след като го спипаха с над килограм наркотици
35-годишният турски гражданин обитавал каравана в индустриалната зона на града
Чуйте статията:
35-годишен гражданин на Турция е задържан в Харманли за притежание на наркотици и оказана съпротива на полицейски служители, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР (ОДМВР) в Хасково.
На 19 октомври привечер, след получена оперативна информация, служители на Районното управление в Харманли са предприели проверка на мъжа, обитаващ каравана в индустриалната зона на града. При опита за проверка той заплашил полицаите с мачете. Мъжът бил обезвреден и задържан, без да има пострадали служители.
При последвалото претърсване на караваната са открити ръчно свити цигари и полиетиленови пликове със суха зелена листна маса с общо тегло около 1,05 килограма. Полевият наркотест показал, че веществото е марихуана. Намерени са още около 340 къса цигари без акцизен бандерол и един килограм нарязан тютюн.
Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство, допълва БТА.
В началото на ноември при две специализирани операции на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" срещу производството и разпространението на наркотици в областите Хасково и Ямбол бяха задържани трима мъже и иззети общо около 15 килограма марихуана. Близо три килограма от нея бяха открити в пчелен кошер в двора на имот в ямболското село Челник, съобщиха тогава от ГДБОП.