1911 Снимка: СДВР

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35-годишен гражданин на Турция е задържан в Харманли за притежание на наркотици и оказана съпротива на полицейски служители, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР (ОДМВР) в Хасково.

На 19 октомври привечер, след получена оперативна информация, служители на Районното управление в Харманли са предприели проверка на мъжа, обитаващ каравана в индустриалната зона на града. При опита за проверка той заплашил полицаите с мачете. Мъжът бил обезвреден и задържан, без да има пострадали служители.

При последвалото претърсване на караваната са открити ръчно свити цигари и полиетиленови пликове със суха зелена листна маса с общо тегло около 1,05 килограма. Полевият наркотест показал, че веществото е марихуана. Намерени са още около 340 къса цигари без акцизен бандерол и един килограм нарязан тютюн.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство, допълва БТА.

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В началото на ноември при две специализирани операции на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" срещу производството и разпространението на наркотици в областите Хасково и Ямбол бяха задържани трима мъже и иззети общо около 15 килограма марихуана. Близо три килограма от нея бяха открити в пчелен кошер в двора на имот в ямболското село Челник, съобщиха тогава от ГДБОП.

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