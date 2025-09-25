Мъж тормози цял жилищен блок в Дупница. В сряда той подпали апартамента, в който живее. След като пожарникарите се отзоваха на сигнал и загасиха огъня, мъжът отново го подпалил. Полиция и пожарна се отзова повторно на адреса и извършителят беше арестуван. 

"От 2 години е нетърпимо да се живее тук. Николай Кочев през 1-2 дни изхвърля от прозореца неща, чупи стъкла и твърди, че не го е страх от никого", споделя пред NOVA притеснена съседка на мъжа.

По думите ѝ след палежа съседът седнал на беседката пред блока и наблюдавал огъня.

Според домоуправителя на блока срещу съседа му има няколко досъдебни производства. Той твърди, че агресивният мъж страда от епилепсия. 

