Мъж тормози цял жилищен блок в Дупница. В сряда той подпали апартамента, в който живее. След като пожарникарите се отзоваха на сигнал и загасиха огъня, мъжът отново го подпалил. Полиция и пожарна се отзова повторно на адреса и извършителят беше арестуван.
"От 2 години е нетърпимо да се живее тук. Николай Кочев през 1-2 дни изхвърля от прозореца неща, чупи стъкла и твърди, че не го е страх от никого", споделя пред NOVA притеснена съседка на мъжа.
По думите ѝ след палежа съседът седнал на беседката пред блока и наблюдавал огъня.
Според домоуправителя на блока срещу съседа му има няколко досъдебни производства. Той твърди, че агресивният мъж страда от епилепсия.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.