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Мъж е починал в болница, след като е бил открит в безпомощно състояние в асансьора на метростанция "Жолио-Кюри" между 13 и 14 ч. днес. Той е около 80-годишен. Екип на спешна помощ веднага го е транспортирал, бил е в кома. Откаран е в болница "Св. Анна", предаде БНТ..

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Според bTV му е бил нанесен побой до смърт. 

По случая е образувано досъдебно производство. От Софийската градска прокуратура потвърдиха, че се води разследване. Утре материалите по него ще бъдат докладвани в държавното обвинение. 

Полицейски патрули отцепиха района на метростанцията за оглед и изземване на записи от камерите.

По-късно е имало друг инцидент по Линия 1 на метрото. Около 16 ч. пътник е слязъл внезапно на релсите на станция "Александър Малинов" в квартал "Младост". Мъжът е жив и невредим благодарение на бързата намеса на дежурните служители.

За няколко минути полицаи и персонал на подземната железница са извели човека на безопасно място. Движението на мотрисите е било възстановено веднага след освобождаването на коловоза.

 
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