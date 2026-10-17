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Мъж е намушкал с нож двама младежи в района на Малкото НДК в центъра на София, съобщи bTV. Нападението се е разиграло около 21:30 часа тази вечер на оживено обществено място. На местопроизшествието веднага са пристигнали екипи на полицията и спешна помощ за оказване на съдействие на пострадалите.

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По предварителни оперативни данни се проверява информация за чужд гражданин или имигрант като евентуален извършител на деянието. Органите на реда са предприели незабавни заградителни действия в района за установяване и задържане на заподозряното лице. Периметърът около сградата е отцепен за извършване на първоначален оглед и изземване на следи.

На мястото са били изпратени две линейки. Единият постррадал е хоспитализиран в "Пирогов", а другият - във ВМА. От УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" съобщиха пред NOVA, че 18-годишният младеж е приет с политравма - наранявания в няколко анатомични области. Той е бил опериран по спешност. Към момента се възстановява и е в стабилно състояние.

Разследващите полицаи преглеждат записите от охранителните камери в района и разпитват преки очевидци на инцидента.

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