Проверява се информация за чужд гражданин или имигрант като евентуален извършител на деянието

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Мъж е намушкал с нож двама младежи в района на Малкото НДК в центъра на София, съобщи bTV. Нападението се е разиграло около 21:30 часа тази вечер на оживено обществено място. На местопроизшествието веднага са пристигнали екипи на полицията и спешна помощ за оказване на съдействие на пострадалите.

По предварителни оперативни данни се проверява информация за чужд гражданин или имигрант като евентуален извършител на деянието. Органите на реда са предприели незабавни заградителни действия в района за установяване и задържане на заподозряното лице. Периметърът около сградата е отцепен за извършване на първоначален оглед и изземване на следи.

На мястото са били изпратени две линейки. Единият постррадал е хоспитализиран в "Пирогов", а другият - във ВМА. От УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" съобщиха пред NOVA, че 18-годишният младеж е приет с политравма - наранявания в няколко анатомични области. Той е бил опериран по спешност. Към момента се възстановява и е в стабилно състояние.

Разследващите полицаи преглеждат записите от охранителните камери в района и разпитват преки очевидци на инцидента.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.