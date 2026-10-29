Тялото на 59-годишната жертва е открито в къщата му от негов братовчед, който повикал полицията

3787 Снимка: БТА

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Мъж на 59 години е бил убит от свои близки в старозагорското село Калитиново, след нанесен побой до смърт, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

За убийството са задържани 65-годишната жена, с която е живеел на съпружески начала, както и 83-годишен пенсионер, който живее в същия имот. В хода на проведените оперативно-издирвателни мероприятия е установено, че евентуален извършител на престъплението е именно старецът.

Не се уточнява дали възрастният човек е роднина на убития и евентуално каква е била родствената им връзка.

Мъжът и жената са задържани за срок до 24 часа във връзка със смъртта на жертвата, причинена очевидно в условията на домашно насилие.

Сигналът за инцидента е получен в сряда, малко след 14:00 часа на спешния телефон 112, от друг роднина на убития, мъж на 61 години. Той обяснил пред полицията, че е намерил братовчед си в дома му пребит, вследствие на което той е починал.

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На място е изпратен полицейски екип, който е открил трупа на жертвата в една от стаите на къщата.

След оглед на мястото е установено, че задържаната жена е съжителствала с убития, като в същата къща живее и другият арестуван мъж.

По случая е образувано досъдебно производство.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.