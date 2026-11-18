Разследването на смъртта на 16-годишното момиче, което загина след падане от петия етаж в Благоевград в края на май, още не е приключило

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Майката на 16-годишната Ивана Стойнева, загинала след падане от петия етаж на блок в благоевградския квартал Струмско, покани всички полицаи и магистрати, съпричастни към разследването, на помена за 6 месеца от смъртта й.

Ученичката загина в нощта на 23 срещу 24 май, когато бе намерена мъртва пред входа на блок в кв. "Струмско". Ивана паднала от жилище на 5-ия етаж, където е била на гости при приятеля си 15-годишния Димитър Смилков. В апартамента вечерта са били още студентът Александър Георгиев и 19-годишният Методи Симеонов. Прокуратурата повдигна обвинение на Александър Георгиев и поиска съдът да го остави под стража, две инстанции обаче го пуснаха без никаква мярка. Половин година след трагедията разследването по случая още не е приключило, а почернените родители твърдят, че дъщеря им е била убита.

"Каня ги да запалят свещ в нейна памет, да хапнат жито и да усетят вкуса на несправедливостта, на съкрушителната болка и на чувството за безнаказаност! Каня и всички близки и приятели, те със сигурност ще усетят този вкус! 21.11.26, събота от 11,30 ч, на новите гробища в квартал "Струмско", където по най-жесток и безскрупулен начин беше отнет нейния живот! Елате, чакам ви", написа майката Наталия Иванова.

В края на октомври пък съпругът й Стойне Стойнев за пореден път настоя разследването да бъде поето от столични следователи.

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"Дъщеря ми е убита, категоричен съм. Изнасилена и изхвърлена през прозореца, за да се инсценира самоубийство или нещастен инцидент. Изследванията показаха, че в кръвта няма наркотици или алкохол. Борила се е за живота си. В Благоевград има чадър над замесените в смъртта на детето ми и настоявам делото да се изземе в София", каза тогава Стойнев.

Според него извършители на престъплението са и тримата момчета, които са били в апартамента заедно с Ивана, по чието тяло имало много следи от насилие, както и изгаряне от цигара.

Последната официална информация от Окръжната поркуратура в Благоевград е, че се очакват резултатите от комплексната биомеханична, съдебномедицинска и травматологична експертиза. Продължава събирането на доказателства и разпитите на свидетели.

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