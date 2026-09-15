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Намерените животински останки в куфари в Ловеч са на кучета, котки и птици в напреднал и различен стадий на разложение, съобщиха за БТА от прокуратурата.

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Преди ден стана ясно, че са намерени 8 куфара с останки на животни в изоставена сграда в кв. "Здравец" в града.

Не се знаеше обаче какъв е произходът им и какви са умъртвените животни.

Сигналът е подаден от граждани в събота.

На място е извършен оглед, образувана е преписка, а материалите по случая са докладвани на прокуратурата. 

Куфарите с останките бяха открити след сигнал на граждани в изоставена постройка в ловешкия квартал "Здравец".

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От прокуратурата информират още, че останките са обследвани от служители на Областната дирекция по безопасност на храните в Ловеч, като по първоначални данни не може да се установи причина за смъртта им.

Информирана е Община Ловеч за предприемане на действия по обезвреждането им.

Според Наказателния кодекс противозаконното умъртвяване на гръбначно животно след проявена жестокост в България се наказва с лишаване от свобода от 1 до 5 години и глоба от 1 000 до 5 000 лева.

Когато деянието е извършено при определени от закона тежки обстоятелства, наказанието е лишаване от свобода от 2 до 8 години и глоба от 2 000 до 10 000 лева - поправките бяха записани преди приемането на еврото.

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