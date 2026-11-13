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Столичната полиция задържа двама мъже - на 23 и 24 години, и 15-годишен ученик при акция срещу
, съобщи на брифинг директорът на СДВР Николай Пелтеков, цитиран от БТА. разпространението на наркотици
Действията на служителите от 6-о Районно управление са извършени по оперативна информация за разпространение на наркотици покрай учебни заведения.
Ученикът, в присъствието на инспектори от Детска педагогическа стая от 6-о Районно управление и заместник-директора на училището, е изведен от клас по време на учебно занятие, като след това с него са извършени съответните действия.
У него е намерено също малко количество
. наркотично вещество и електронна везна
Денят в няколко минути
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В жилището на двамата мъже в кв. "Младост"-2 е намерена
. Те са с криминални прояви за разпространение на наркотици и са в нарушения на условни присъди. тревиста маса
Вчера служители от 6-о Районно управление имат още една реализация, при която са открити наркотици, включително над 3 кг марихуана. Задържан е дилърът, както и още един човек.
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.