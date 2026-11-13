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Столичната полиция задържа двама мъже - на 23 и 24 години, и 15-годишен ученик при акция срещу разпространението на наркотици, съобщи на брифинг директорът на СДВР Николай Пелтеков, цитиран от БТА.

Действията на служителите от 6-о Районно управление са извършени по оперативна информация за разпространение на наркотици покрай учебни заведения.

Ученикът, в присъствието на инспектори от Детска педагогическа стая от 6-о Районно управление и заместник-директора на училището, е изведен от клас по време на учебно занятие, като след това с него са извършени съответните действия.

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У него е намерено също малко количество наркотично вещество и електронна везна.

В жилището на двамата мъже в кв. "Младост"-2 е намерена тревиста маса. Те са с криминални прояви за разпространение на наркотици и са в нарушения на условни присъди.

Вчера служители от 6-о Районно управление имат още една реализация, при която са открити наркотици, включително над 3 кг марихуана. Задържан е дилърът, както и още един човек.

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